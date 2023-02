Jaan Tõnissoni ajakirjanduspreemia sai Jaanus Piirsalu, aasta noor ajakirjanik on Brita-Maria Alas

Postimehe arvamusliider on Jüri Reinvere, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud helilooja, kelle teosed keskenduvad teemadele, mis kõnetavad kuulajaid just siin ja praegu. Ta mõtestab inimest, ühiskonda ja aega, ning mitte üksnes muusika vahenditega.

Jaan Tõnissoni ajakirjanduspreemia laureaat on Jaanus Piirsalu. Talle ei meeldi, kui teda kiidetakse. Aga ta on seda väärt. Tal on suur roll selles, et Postimees on Ukrainas pidevalt kohal. Sõda tuli paljudele üllatusena, kuid Jaanus oli selleks valmis, juba kohapeal ja asus operatiivselt sõjasündmusi kajastama. Tal on palju kontakte, ta oskab inimestele läheneda ja neid avada, lisaks on tal hindamatu võime teha vahet tõesel ja osavasti kombineeritud valeinfol. Jaanuse vahedad reportaažid Ukraina sõjast ja inimeste kannatustest on lõiganud lugejate hinge, teiste hulgas aasta olemusloo auhinnaga pärjatud lugu 360-st külaelanikust, kes veetsid 25 päeva keldris vangis.