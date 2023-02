Priit Sibul (Isamaa) tõdes, et järgmised kolm-neli aastat tulevad väga keerulised, sest lisaks muudele muredele on meil ka õdede ja arstide puudus. Kui järgmine valitsus suudab kohe ametisse saades reformi vedama hakata, on lootus, et kümne aasta pärast olukord stabiliseerub. Nii kaua kulub arstil diplomini jõudmiseks, ent ka õeõpe kestab kuni viis aastat.