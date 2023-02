Eestis sündinud Reinvere on hiljem elanud, õppinud ja töötanud Poolas, Soomes, Rootsis, Saksamaal ja Venemaal. «Puhas heliloomingutöö on teatud etappides – kirjutamise etappides, väljaspool kontserte, uhkeid lavasid ja sädelevat koostööd kunstnikega – väga kurnav ja üksluine, nii et inimesed, kes seda teevad, otsivad endale ka mingi muu väljundi,» rääkis Reinvere. «Minul oli selleks kirjalik tegevus ja maailma jälgimine, elukogemuste kogumine. See toidab pidevalt ka minu kui helilooja allikat ning on olnud väga keskne osa minu identiteedist. Sellest kujunes oma mõtete avaldamine alguses raadios ja seejärel kirjalikus meedias.»