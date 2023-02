Kolmapäeval on teedel suur jäiteoht

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolamärjad või soolaniisked. Õhutemperatuur on Rakvere-Pärnu joonest lääne pool plussis, mujal miinuses. Teetemperatuur valdavalt miinuses, vaid kohati Lääne-Eestis ja Harjumaal on plusspoolel.