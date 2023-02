Pevkur: maamiinid Eesti kaitseks paneks liitlased meile viltu vaatama

Eesti ja Ukraina on 163 riigi hulgas, mis on liitunud jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ning nende hävitamist nõudva Ottawa konventsiooniga. Sügisel esitasid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmed ja reformierakondlane Ants Laaneots eelnõu, millega sooviti konventsioonist lahkumist. See poliitilist toetust siiski ei leidnud.