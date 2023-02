Valitsus seob usaldusküsimusega kahe seaduse vastuvõtmise

Valitsus seob usaldusküsimusega esiteks riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse ning teiseks jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Mõlemad eelnõud on algatanud valitsus ise.

Riigikogu võttis seaduse vastu 2020. aasta juunis, et ühtlustada välisteenistus avaliku teenistuse põhimõtetega ning muuta kehtiv regulatsioon selgemaks ja lihtsamaks. Muu hulgas sooviti seadusega ajakohastada välisteenistuse palgasüsteemi, muuta välislähetuse tasu maksmise ja pikaajalise välislähetusega seotud kulude hüvitamise põhimõtteid ning erialadiplomaatide ja koosseisuväliste haldusteenistujate välisesindusse lähetamise korda.

President jättis seaduse välja kuulutamata, leides, et see on põhiseadusega vastuolus osas, kus näeb ette abikaasatasu maksmise välisesinduses töötava pikaajalisse välislähetusse saadetud teenistuja ja ametnikuga kaasas olevale abikaasale, kuid mitte kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasele.