Kantsler Vseviov kohtumisel Prantsuse kolleegiga: veebruar saab olema sõjas olulise tähtsusega

Vseviov rõhutas, et Venemaa ei ole muutnud oma strateegilist eesmärki, mis on Ukraina okupeerimine, ja seejuures saab järgmine kuu olema sõja edasise kulgemise jaoks olulise tähtsusega. «See, et Venemaa soovib rahuläbirääkimisi, on Venemaa levitatav vale ja Lääs ei lähe selle narratiiviga kaasa,» ütles ta. «Näeme, et mobilisatsioon jätkub ja Venemaa valmistub Ukrainas uueks pealetungiks, mistõttu on eriti oluline tõsta sõja hinda Venemaale.»