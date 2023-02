EESTI PÄÄSTEMEESKOND TÜRGIS ⟩ «Meil on käimas võidujooks ajaga»

Päästemeeskonnas ohutuse eest vastutav päästeameti kriisivalmiduse talituse juhataja Erkki Põld ütles Postimehele, et käimas on võidujooks ajaga. «Mida kauem inimene rusuhunnikus on, seda väiksem võimalus tal ellujäämiseks on. Tahame võimalikult kiiresti kohale jõuda ja päästetöödega alustada,» ütles Põld.