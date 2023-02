OTSEPILT ⟩ Saadikud ja asjatundjad arutlevad: mis plaanid on Eesti metsadega?

Keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja selgitas, et metsanduse arengukava on esile toonud eriarvamused, mis vajavad asjaosaliste ja huvigruppide täiendavat arutelu, milleks ongi komisjoni tänane avalik istung.

«Lähtume eesmärgist, et arengukava peaeesmärk on Eesti metsanduse kestlikkus. Selleks tuleb metsanduses tagada metsaökosüsteemide ja nende elurikkuse püsimine ning kohanemine kliimamuutuste mõjuga. Samas peab metsasektor olema majanduslikult konkurentsivõimeline, metsanduspoliitika peab olema kaasav ning arvestama sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtustega,» selgitas Metsoja.

Ta lisas, et arengukava koostamisel on keskne roll olnud mitmel juhtkogul, keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogul, arengukava algatamiseks moodustatud töörühmal, rahva esindajatest koosnenud metsakogul, huvirühmadel, samuti muul tagasisidel.

«Eriarvamused on seotud raiemahuga,» märkis Metsoja, lisades, et metsa majandamise loogika tuleneb metsanduse arengukavast ning seadusega kehtestatakse metsa majandamisele rida piiranguid, et toetada elurikkuse säilimist.