Riigikontroll: andmekogude päringute põhjendatust tuleks kontrollida

Viit tundlike andmetega riigi andmekogu auditeerinud riigikontroll jõudis järeldusele, et kuigi sealsetele andmetele pääsevad juurde vaid volitatud isikud, on kahe andmekogu puhul nende isikute juurdepääsuõigused põhjendamatult laiad.

«Tundlike andmete kasutajal peaks olema ligipääs just neile andmetele, mis puutuvad otseselt tema töösse ja mille teadmisvajadus tal on, kuid mitte rohkem,» ütles riigikontrolör Janar Holm. «Riigikontrolli hinnangul on kasutajate juurdepääs sotsiaalkindlustusameti andmekogude SKAIS1 ja STAR andmetele liiga ulatuslik ning see loob teatud riski andmete väärkasutamiseks.»