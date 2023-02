Ameerika Ühendriikides Cincinnatis avati Eesti aukonsulaat

Eesti uus aukonsul Ohio ja Kentucky osariigi konsulaarpiirkonnas on Mount St Josephi ülikooli ärijuhtimise õppesuuna juht ja majandusprofessor dr Charles Kroncke. Aukonsulaadi avatseremooniat võõrustas Mount St Josephi ülikool ja selle president dr H. James Williams.

Suursaadik Kristjan Prikk märkis avamisüritusel, et aukonsulid on Eesti-sugusele väikeriigile hindamatuks abiks majandus- ja kultuurisuhete arendamisel teiste riikidega ning inimestevaheliste kontaktide loomisel. «Tänane päev on oluline teetähis nii Eesti kui ka Ameerika Ühendriikide jaoks. Uus aukonsulaat Ohios ja Kentuckys annab riikidevahelisele koostööle täiendava kanali, seda nii hariduskoostöö, äridiplomaatia kui ka tavainimeste vaheliste suhete edendamisel,» ütles Prikk, avaldades tänu Kronckele ja tema pühendumusele.

Kroncke sõnul hindab ta väga kõrgelt võimalust asuda täitma Eesti aukonsuli ülesandeid Ohio ja Kentucky osariikides. «Soovin toetada Ameerika Ühendriikide ja Eesti sidemete tihendamist ja uute koostööperspektiivide leidmist,» ütles ta ja lisas, et peab oluliseks toetada igati piirkonnas elavaid Eesti kodanikke ja ühtlasi suurendada kohaliku kogukonna teadlikkust Eestist. «Minu uksed on alati avatud nii neile, kes lihtsalt sooviksid Eesti kohta rohkem teada saada, kui ka siinsetele eestlastele. Lisaks võin käsi südamel kinnitada, et kõik minu majandusüliõpilased teavad, mis riik Eesti on ja suudavad selle vaevata maailmakaardilt üles leida.»

Cincinnati on USA keskosa teadus- ja arendustegevuse ning kultuurielu keskus. Nii Ohio kui ka Kentucky osariigis asub mitu rahvusvaheliselt tunnustatud ülikooli ning suurkorporatsioonide peakorterit – see loob suurepärased eeldused koostööks Eestiga, mida aukonsulaadi avamine aitab realiseerida.

Aukonsul dr Charles Kroncke on sündinud 25. juulil 1967. aastal USAs Minnesota osariigis. Dr Kroncke omandas 1995. aastal Auburni ülikoolis doktorikraadi majandusteaduses, alates 1990. aastast on ta töötanud USA kõrgkoolides mitmesugustel akadeemilistel ametikohtadel. Aastatel 1995–1999 ja 2016 töötas ta majandusteaduse õppejõuna Tartu Ülikoolis. Alates 2014. aastast on dr Kroncke majandusprofessor ja ärijuhtimise õppesuuna juht Cincinnatis asuvas Mount St Josephi ülikoolis.