Apteekrid: gripi vastu tasuta vaktsineerimise otsus tehti kiirustades

«Apteekrid on saanud 3-5-aastase meditsiinilise kõrghariduse, kuid ei tohi läbi viia süstimist. Selline piirang on põhjendamatu ja paljudes Euroopa riikides tänaseks kõrvaldatud, näiteks võivad vaktsineerida ka meie lähinaabrite Läti ja Leedu apteekrid,» lisas liit.

Veel toob EPAL välja, et järskude kursimuutuste puhul on vaktsineerijatel keeruline oma tegevust planeerida. «Nii lühike etteteatamine eeldab, et paari päevaga peavad suutma apteegid ja tervishoiuteenuse osutajad juba kokku lepitud koostöö ringi korraldada. Võrreldes reedega on vaktsineerimisaegade broneeringud hüppeliselt kasvanud, tekitades teenuse planeerimises tarbetut segadust ja inimeste rahulolematust vabade aegade nappuse üle,» nentis EPAL.

Lisaks muudab vaktsineerimise riskirühmade laiendamise ja kõigile tasuta vaktsiini võimaldamise otsus keset vaktsineerimise perioodi liidu hinnangul keeruliseks optimaalsete koguste planeerimise. «Apteekrid on olnud pideva surve all, kui vaktsiini on liiga vähe tellitud ja sel aastal võib olukord olla selline, et osa vaktsiini jääb manustamata. Otseselt on löögi alla sattumas järgmise aasta vaktsineerimise planeerimine, millega tuleb alustada juba täna,» leidis EPAL.