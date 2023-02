Iirimaa eestlased pöördusid peaministri poole: meil pole enam võimalik koju tulla

Avalikus pöördumises peaminister Kaja Kallasele seisab, et Tallinna Lennujaama otsus teenustasude tõstmisest ning lennufirma Ryanair reaktsioon sellele, on Iirimaal elavatele eestimaalastele väga valus põhimõtteline elumuutus.

Meie pöördumine on kokkuvõte nädala väldanud kogukonnaliikme aruteludest, mis näitab, kui suur on kitsalt ärilise otsuse mõju eestlusele. Eesti kogukond Iirimaal moodustus peale 2004. aastat. See on suurim uusväljarändajate kogum, kus puuduvad varasemate väliseesti põlvkondade traditsioonid. Me oleme vahetud Eesti kultuuri tarbijad ning seetõttu avatud ja tundlikud eestikeelsete suhtlusvõimaluste kättesaadavusele. Ryanair on siin hea näide. Kui odavad otselennud 2010. aastal algasid ja piletihinnad alustuseks kümme korda kukkusid, liikus kohalik seltsielugi tasahilju kodumaale. Nüüd, kui otselennud otsas, muutub meie jaoks palju.

Ümberistumisega kodumaa väisamisel seisame me silmitsi kolme murega:

väikelastega jätkulennud on tõeline logistiline katsumus, kui just äriklassis ei lenda

laste reisisaatjaga koolivaheajaks kodumaale saatmine on selleks korraks läbi

emotsionaalsed lühivisiidid Eestisse on nii meile, kui Iiri turistidele, ootele pandud.

See kõik tähendab, et me ei sõida enam igal vabal võimalusel perega Eestisse. Seda ei tee ka meie iirlastest sugulased-tuttavad. Me ei too vanavanemaid Eestist oma lapsi hoidma või ei lähe ise sinna lapselapsi vaatama. Lihtsam on seda korraldada Lätis või Itaalias. Ega Eesti meie südamest seepärast kao, küll aga nõrgeneb side kodumaaga ja hakkab kaduma see keel, mida meie lapsed said varem Eestis lihtsalt ja tihti harjutamas käia. Nüüd tuleb kellelgi teha selleks investeeringuid ja seda mitte Eestimaal.