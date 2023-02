Autist või kakskeelne: ema sõnul taheti tema laps saata erirühma, kuna ta ei osanud eesti keelt

Olena sõnul hakati talle kooliaasta lõpus vihjama, et hea oleks küsida nõu Rajaleidja keskusest (üleriigiline võrgustik, mis pakub tasuta haridusalast nõustamist, sh koolivälist nõustamiskomisjoni). Ta on seisukohal, et õpetaja ei selgitanud tegelikult, miks just sinna peab pöörduma, vaid selle asemel lihtsalt lõpetas tere ütlemise.