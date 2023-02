EESTI PÄÄSTEMEESKOND TÜRGIS ⟩ «Elusaid inimesi ei ole meil veel õnnestunud leida»

Kolmapäeva hilisõhtul õnnestus eestlaste päästemeeskonnal saada kontakti kohaliku päästeteenistusega, kellelt saadi juhised, kuhu edasi liikuda. Nüüdseks on meeskond jõudnud Hatay provintsis asuvasse tillukesse Harbiye linna, kuhu pole veel teisi päästeteenistusi ega ka rahvusvahelisi meeskondi jõudnud.

«Tegelikult töötame 24/7 – meil on olemas nii-öelda luuremeeskond, kes tegeleb hoonete kaardistamisega ja otsib rusude all olevaid inimesi. Nad hindavad ka hoonete seisukorda ning seda, kas sealt on võimalik kedagi leida,» selgitas päästemeeskonnas ohutuse eest vastutav päästeameti kriisivalmiduse talituse juhataja Erkki Põld. Meeskond jaguneb kaheks eraldi meeskonnaks, kes roteeruvad kaheksa kuni kümne tunniste vahetuste järel.