Euroopa Liit paneb paika reeglid vaenuliku propaganda keelamiseks

Eesti peab määruses kõige tähtsamaks seda, et see paneb paika reeglid, kuidas peaks Euroopa Liit vaenulikule mõjutustegevusele ühtselt reageerima.

Kultuuriminister Piret Hartmani (SDE) sõnul üleeuroopaline määrus Eesti jaoks oluline sellepärast, et annab võimaluse reguleerida seda, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu. «Meie kõige suuremaks väljakutseks on takistada Venemaa propagandakanalite jõudmist Euroopa Liitu ja tänu sellele määrusele me saame teha Euroopa-siseselt palju suuremat koostööd,» ütles Hartman.