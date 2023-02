Eesti inimene reisimise arvelt ei koonerda

Õie on koos kaaslasega messile tulnud Kuusalust, kus ta organiseerib reise seenioridele. «Meil on Kuusalus pensionäride ühing ja sel suvel tahaksime terve Eestimaa läbi sõita,» räägib ta. «Osa sihtkohti on paika pandud, aga siit püüame leida lisaks häid mõtteid ja pakkumisi. Soome huvitab meid ka. Nüüd hakkab sinna sõitma uus laev ja pilet oli väga soodne. 29 euro ja viie tunniga saab tehtud tiir Soome ja tagasi. Ega pensionärid nüüd nii vaesed ka pole!»

Eha sõnul läheb ta suvel Inglismaale, aga vaatab veel sihtkohti lisaks. «Inglismaale lähen nädalaks, see on tavaline turismireis. Siin vaatan eelkõige kohalikke pakkumisi, et suvel Eestiski ringi sõita. Vahel küll öeldakse, et Eestis on kallim puhata kui välismaal, aga mina leian, et siin on tore. Lemmikud on Pärnumaa ja saared.»