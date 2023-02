FOTOD ⟩ Tormituul äratas Meriväljal mere ellu

Öösel on pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu levib üle Eesti, tuiskab. Puhub edela- ja lõunatuul 6–12, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul 12–18, puhanguti kuni 25 m/s, hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis läände ja loodesse. Ida-Eestis on kuni 4 kraadi külma, Lääne-Eestis kuni 3 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 6–10, puhanguti 14, hommikul kuni 17 m/s. Kohati sajab vähest lund, hommikul on tihedam lumesadu. Nähtavus on mõõdukas, sajus halb. Külma on 1 kuni 2 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, tuiskab. Õhtu poole paljudes kohtades taevas selgineb. Puhub edela- ja läänetuul 7–13, puhanguti 18, saartel ja rannikul loode- ja läänetuul 12–18, puhanguti kuni 25 m/s, pärastlõunal pikkamööda nõrgeneb. Sooja on kuni 3 kraadi, õhtuks langeb kõikjal õhutemperatuur alla 0 kraadi. Teedel suureneb libeduseoht.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 9–13, puhanguti 17 m/s. Ajuti sajab lund, õhtul on sajuta. Nähtavus on mõõdukas, sajus halb. Sooja on kuni 1 kraad, õhtul on kuni 2 kraadi külma.

Teeolud on rasked

Reede hommikul on teeolud põhi- ja tugimaanteedel kogu Eestis kohati väga keerulised, kuna paljudes kohtades sajab lörtsi ja lund, puhub tugev tormituul ning tuiskab. Kõige tihedam on sadu ja sellest tulenevalt keeruline olukord teedel Kesk-Eestis. Teetemperatuurid on kõikjal miinuspoolel ning teekatted sajualadel lumised ja kohati jäised. Liiklus on ka sajualadel tavapärasest oluliselt aeglasem, mistõttu palub transpordiamet oma sõitudeks rohkem aega varuda, hoida pikivahet ning olla eriti tähelepanelik.