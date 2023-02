GALERII ⟩ Julge abikutse võõrale või lähedasele: häirekeskus tunnustas tublisid lapsi

Neljandik kõnedest asjatud

Alvela sõnul näeb häirekeskus läbilõiget Eesti ühiskonna valupunktidest ja muredest: «Saime kinnitust, et veerandil hädaabinumbrile helistanutest on sotsiaalne probleem või abivajadus. Omakorda pooltel juhtudel on tegemist alkoholi tarvitamisega, teine levinum põhjus on vaimse tervise mured. Piirkondlikke või keele erisusi välja ei joonistunud, kuid uuringu järgi on mehed sotsiaalprobleemidega tuntavalt enam (62%) kimpus kui naised (29%),» tõi Alvela näiteid uuringutulemustest.