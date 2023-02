Karis inimõiguste konverentsil: inimõigused kehtivad ka sõjas

«Olen sügavalt kurb, et peame kannatustest rääkima, teisalt on see vältimatu, et täna - varsti aasta peale Venemaa agressiooni algust Ukrainas – neil teemadel arutleme. Me vajame alust tegevusteks, mis aitavad tulevikus selliste traagiliste stsenaariumite kordumismustrit vältida. Üks peab kõigile olema selge - inimõigused kehtivad ka sõjas,» ütles Karis.