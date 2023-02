Eesti vabaühendused koguvad annetusi Türgi maavärinas kannatanutele

Maavärinaga kõige tugevamalt pihta saanud piirkonnad Türgis ja Süürias on varasemalt kannatanud sõja ja sundrände tõttu, mistõttu olid paljud kannatanud juba enne ääretult haavatavas seisus.

Päästjate ja abiandjate ligipääs katastroofipiirkondadesse on takistatud, kuna hävinud on infrastruktuur ning talvised ilmaolud muudavad olukorra ääretult keeruliseks. Miljonid inimesed vajavad peavarju, sooje riideid, toitu, meditsiinitarbeid ja muud.

Eesti Pagulasabi pakub kannatanutele operatiivset vajadustele vastavat abi koostöös Eesti IT- ja logistikafirmaga GoSwift, kellel on Türgis tütarettevõte. «Viime abiprogrammi ellu Türgi kohapealse GoSwift’i meeskonnaga, kellel on riigis väga hea logistiline võimekus. Komplekteerime ja toimetame abivajajatele kohale esemepõhist humanitaarabi, näiteks konserveeritud toit, magamiskotid, tekid, hügieenitarvikud ja muud esemed, mida kohapeal vajatakse,» ütles Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.