OTSE POSTIMEHEST ⟩ Janar Holm: Ma ei ole kambajõmm valitsuses

Praegu tuleb kõik võimalused ära kasutada, et EMO ehk erakorralise meditsiini osakondi päästa. Juhtisin juba 2019. aasta auditis tähelepanu, et perearstide puudusest tulenev surve tapab erakorralist meditsiini. Järjekorrad EMO uste taga näitavad, et me oleme sinna jõudmas.

Selle kohta on riigikontrollilt paari kuu pärast just audit välja tulemas. Igasugune reform eeldab, et on inimesi, kes seda ellu viivad. Samuti tuleb selgitada, kas meil on ülevaade, kui palju on Eestis õpetajaid, milliste oskustega nad on ja mida teha tuleb, et neid juurde saada. Tõenäoliselt peavad need õpetajad tulema kellegi arvelt, sest puudu on lisaks ka arste, IT-spetsialiste. Aga meil on selline Eesti nagu on ja me peame olemasolevates piirides avalikke teenuseid lahendama.