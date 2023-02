Seda, mis paberirullidel kujutatud, on näinud vähesed. Sinimägi, kes Eesti iseseisvuse taastamise ajal tegeles riigikantselei riigi- ja piirikaitse osakonnas vene vägede teemaga, ei salga, et kasutas nende rullide enda kätte saamiseks trikke. Tema andmeil peaks samasugust materjali Eestis kuskil leiduma veel vaid kahes eksemplaris.

Need olid nii hinnalised ja äärmiselt valguskartlikud dokumendid, et kui algas 1991. aasta augustiputš, võttis ta need kähku kaasa ning viis teatri- ja muusikamuuseumi. Seal töötas tema täditütar. Ta peitis suured rullid muuseumi raamatupidamisdokumentide juurde. «Et need materjalid alles jääks, kui Toompea peaks ära võetama,» lausub Sinimägi, endine ohvitseride liidu juht.