KESKPÄEVATUND ⟩ Märt Avandi on toetanud 10 aastat kuritegelikku tegevust

Priit Hõbemägi sõnul andis lõppeval nädalal enim jutuainet näitleja Märt Avandi ülestunnistus «Pealtnägijas», kus ta rääkis oma kokaiinisõltuvusest. Ta juhtis tähelepanu, et reaktsioonid ühiskonnas jagunesid kaheks – ühed mõistsid hukka ja teised patsutasid Avandile õlale.

Hõbemägi tõi võrdlusena välja, et kui keegi suvaline Uudo, kes pani 20 aastat kärakat, oleks läinud mõne ajalehe toimetusse oma lugu rääkima, siis ilmselt ei oleks mitte keegi öelnud talle «tubli». Meil aga asus teater, kus Avandi töötab, koheselt tema selja taha.

Ainar Ruussaar lausus, et ilmselt politsei siiski ei tea, kui palju Eestis narkootikume tarvitatakse ning et sellest räägitakse, on hea.

Marek Strandberg väitis, et Eestis on kuni 10 000 kokaiinitarvitajat ja selle narkootikumi turumaht võib olla kuni 500 miljonit. Ta lausus, et Avandi juhtum näitab selgelt, et me ei tea, kellega igapäevaelus kokku puutume. «Avandile kaasa tunda ta küll ei suuda.»

Hõbemägi juhtis tähelepanu, et näitleja on 10 aasta jooksul löönud uimastisõltlasena kaasa ka erinevates tervisekampaaniates. Ta meenutas, et üks neist kandis sõnumit, et ütle purjuspäi ujumisele ei. «Ma ei tea, kas kokaiiniumas ujumine on siis okei,» lausus Hõbemägi, lisades, et Avandi tõmbas kriipsu peale kõigele, mis ta on teinud.