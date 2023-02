Pühapäev pakub muutlikku talveilma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 5-11 kraadi, saartel ja läänerannikul jääb õhutemperatuur 0 ja -4 kraadi vahele. Teedel on suur libeduseoht.