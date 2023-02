Asendushooldusele jõuab lisaks Eesti lastele juba ka sõjapõgenikelt eraldatud lapsi

SOS Lasteküla tegevjuht Margus Oro, kes on lastekülaga seotud varsti juba 17 aastat, sõnas, et asendushooldusel viibivate laste olukord roosiline ei ole: «Laste mured on läinud suuremaks. Lastest hoolimine ja nendega tegelemine on vähenenud. Üha rohkem jõuab asendushooldusele keerulise minevikuga ja teismeeas lapsi».