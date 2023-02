Eestlaste keskkonnajälg ületab Maa taluvuspiiri ligi neljakordselt

Eesti elanike keskkonnajälg on suurem elektri, kütte, toidu ja soetatud seadmete poolest, kuid jääb transpordi osas Euroopa keskmisele alla, selgub arenguseire keskuse raportist. Keskuse ekspert Magnus Piirits tõi välja, et teadlaste hinnangul tekib suur risk elu- ja looduskeskkonna säilimisele juba siis, kui inimesed ületavad Maa taluvuspiiri rohkem kui kahekordselt. Keskmiselt on Euroopa elaniku keskkonnajälg Maa taluvuspiirist 2,9 korda suurem, Eesti elanikul aga keskmiselt 3,8 korda.

«Piltlikult öeldes elame ja tarbime täna justkui planeete oleks meil kolm, mitte üks,» selgitas Piirits. «Kõige suurem süüdlane selles on Eesti energia- ja soojamajandus, mille suurt keskkonnamõju on Maa taluvuspiiridesse jõudmiseks vaja ulatuslikult vähendada. Siiski saab ka igaüks ise oma keskkonnajälge vähendada. Näiteks süüakse Eestis rohkem liha, kui toitumisnõustajad soovitavad, ning ka seadmete tarbimine on Euroopa keskmisest kõrgem.»

Keskmise Eesti elaniku toidulaual olevast annab suurima keskkonnajälje sealiha. Liha tarbimine vähendamine toitumisnõustajate soovitatud tasemeni vähendaks eestlaste keskkonnajälge 0,2 punkti võrra. Ülisuure keskkonnamõjuga toiduained on veel šokolaad ja juust.

Lisaks aitavad eestlastel keskmisest suuremat keskkonnajälge tekitada küte ja elektritarbimine. Ühelt poolt on see seotud jaheda kliima ja suurema küttevajadusega, kuid teiseks põhjuseks on Eestis levinud puiduga kütmine.