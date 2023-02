Keskkonnaühendused paluvad Tallinna ümbruse metsadele kaitseala luua

Huvigruppide sõnul on tegemist vägagi läbiuuritud loodusalaga – 2300 hektari suurune senini väga hästi säilinud mitmekesine metsamassiiv on oluline osa Tallinna ümbritsevast rohevõrgustikust. Sellel pealinna ümbritseval terviklikul rohealal on esindatud pea kõik Eesti metsatüübid, vanimate Sõrve metsade vanus küündib 150 aastani. Ala on elupaigaks enam kui sajale ohustatud taime- ja loomaliigile, sealhulgas 24 kaitsealusele linnuliigile. Sõrve on oluline rohekoridor ja tuumala ka pea kõigile meie suurimetajatele. Liikide koguarvgi – enam kui 800 liiki − näitab väga kõrget elurikkust.

«Loodus pakub siin nii Harju maakonna kui ka Tallinna inimestele palju: võimalusi puhkamiseks, seene- ja marjaretkedeks, loodushariduseks, virgestuseks ja muudeks loodusega seotud harivateks harrastusteks,» leiavad huvigrupid. «Praegu on kaitseala kehtestamise asemel alternatiiviks samasse piirkonda uute kaevanduste rajamine, mis tükeldaks toimiva rohevõrgustiku ja hävitaks elurikkuse.»

Huvigruppide sõnul on vajalikud uuringud, avalikustamine ning avalikud arutelud kaitseala moodustamiseks toimunud juba ligi kaks aastat tagasi, samuti on ka eelnõu valitsusele esitatud. «Puudu on vaid valitsuse kehtestamisotsus, et meie roheline pealinn ei jääks oaasiks keset kõrbe,» nentisid nad.