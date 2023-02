Härmatis võib tuua teedele kohati libedust

Varahommikul on teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolamärjad või soolaniisked, kuid lõiguti on oht libeduse tekkeks peamiselt Põhja- ja Kesk-Eestis. Kõrvalmaanteed ja väiksema liikluskoormusega teed on kaetud härmatisega.