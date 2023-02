EESTI PÄÄSTEMEESKOND TÜRGIS ⟩ Öösiti lõpetati otsingud: oleme kohanud relvadega inimesi ja kuulnud tulistamist

«On olnud suhteliselt töine,» rääkis Postimehele päästeameti kriisivalmiduse talituse juhataja Erkki Põld. «Viimasel kahel päeval töötasime ainult päeval, sest öösel tekkisid täiendavad julgeolekuriskid. Aga kokkuvõttes oleme tööl olnud 22 sündmuskohas ja oleme kontrollinud üle 50 rusu. See on meie üldine töötulemus. Esimestel päevadel olime Antakya eeslinnas ja viimastel päevadel liikusime Antakya linna suunas ning seal tegime päästetöid, kus on suuremad kortermajad. Seal on piirkond nagu meie Lasnamägi,» kirjeldas Põld.