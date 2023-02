Eesti päästjad Türgis turvakaalutlustel viimastel päevadel öösiti tööd teha ei saanud

«Viimastel päevadel me oleme lõpetanud öösiti töötamise, sest olukord meeleheitel inimestega on väga kehvaks muutunud,» rääkis Põld.

«Nägime, kuidas tänavatel liiguvad relvastatud inimesed ja toimuvad rüüstamised. Inimesed on meeleheitel ja mõni kasutab seda ka enda huvides, on toimunud ka tulistamisi,» selgitas Põld.

Põllu sõnul on Eesti päästjad viimased kaks päeva töötanud Antakya linnas, mis on üle 400 000 elanikuga linn. «Siin on suured magalalinnaosad nagu meil Lasnamägi, suured korrusmajad on rusudes. Pääsenud elanikud magavad tänavatel ja põletavad sooja saamiseks rehve. On täiesti apokalüptiline tunne,» nentis ta.