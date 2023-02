Eesti arhitektid peatasid Venemaa ja Valgevene liikmelisuse tõttu kuuluvuse rahvusvahelises liidus

«Arhitektide ja linnaplaneerijatena ei saa me istuda sama laua taga inimestega, kes esindavad riiki, mis on vastutav tsiviilobjektide pommitamise ja tervete linnade hävitamise eest,» ütles Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu on kestnud peaaegu aasta. Selle käigus on tapetud kümneid tuhandeid tsiviilisikuid, miljonid on sunnitud oma kodust põgenema ning hävitatud on terveid linnu.