Selgusid kohad, kuhu Eesti inimesed meelsamini puhkama sõidavad

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu (ETFL) peasekretäri Merike Halliku sõnul näitas pärast kaheaastast pausi toimuda saanud Tourest, et on elujõus ning oodatud sündmus nii Eesti inimestele kui ka väliskülastajatele. Messi külastuseks soetas pääsme kokku 27 686 inimest ning Tourestil oli kohal enam kui 300 eksponenti 27 riigist.

«Mess läks üle ootuste edukalt ning nii mõnigi ettevõte teatas müügirekordite purunemisest. See kõik sai taaskord teoks tänu Eesti inimestele, kes on tugevalt reisiusku ja hindavad professionaalsel viisil korraldatud reisimist väga erinevatesse sihtkohtadesse,» ütles Hallik.

Talvine aeg suurendab inimeste vajadust päikese järele ning seetõttu on juba aastaid Tourestil enim müüdud reise Egiptusesse ja Lõuna-Euroopa riikidesse, kus on juba varakevadel soojad ilmad ning piisavalt päikest D-vitamiini ammutamiseks. Lisaks on need sihtkohad vaid lühikese lennureisi kaugusel, mis teeb neist eelistatud puhkusekohad.