RMK vastu riigikohtusse: «Nende arvates on okei sinnakanti mingi kõrbesarnane tühermaa kujundada!»

Lääne-Virumaal Tapa-Loobu maantee lähedal elav Sven Kunsing imestas: «Mis häda neil on, viimastel aastatel on nad peaaegu kõik maha võtnud. Terve maanteeäär, seitse kilomeetrit järjest on sisuliselt kas just lageraiutud, aga tuntavalt raiutud. Tagapool on eriti massiivselt raiutud. Arvan, et RMK midagi ei kaotaks, kui see tükk võtmata jääks. Miks nad kodanikku selle 1,5 hektari lageraiega riigikohtu otsuseni kiusama peavad? Pakun, et aus vastus oleks see: nad ei saa kuskil järele anda, sest kardavad, et siis nad mattuvad kohtuasjade alla üle riigi.»