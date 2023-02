Eestisse on oodata nii USA kaitseministrit kui ka NATO ja Euroopa Komisjoni juhti

Ka president Alar Karis mainis esmaspäevases Vikerraadio saates «Välistund», et 24. veebruaril on Eestisse oodata kõrget riigijuhti.

«Kui see aeg kätte jõuab, siis ka see vastav teade tuleb. Kuigi meil ei ole ju tavaks olnud, et meie sünnipäeval käivad kõrged väliskülalised. Aga eks tavad ka ju muutuvad. Ja kui tullakse kohale, siis eks see ole ka ju märk sellest, et meist peetakse lugu ja tahetakse ka meie sünnipäeva koos tähistada,» ütles Karis.