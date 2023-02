ANALÜÜS ⟩ Ministeerium: parteid lubavad riigi rahanduse korras hoida. Küsimus on aga, kuidas?

Erakondade programme on võimalik analüüsida mitmel eri moel, rahandusministeeriumi koostatud analüüsi fookus on seatud lubaduste hinnalipikule ja mõjuhinnangu aluseks on võetud kehtiv eelarvestrateegia. Selleks, et muudatuste mõju hinnata, on vaja alust ja riigi eelarvestrateegia on ainus kõiki valitsussektori tasandeid hõlmav mitmeaastane finantsplaan.

Lubaduste hindamisel on lähtutud ennekõike sellest, mida erakonnad on valimisprogrammi kirja pannud. On selge, et kõiki lubadusi ei saa rahasse panna või saab seda teha vaid tinglikult. «Seetõttu leidsime, et enne rahalist hinnangut on mõistlik lubadusi ka kvalitatiivselt avada,» rääkis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhtivanalüütik Risto Kaarna. Paljudel juhtudel on arusaadav, mis on erakonna põhimõtteline soov, kuid selle ulatus jääb programmis lahtiseks. «Sel puhul julgen eeldada, et mingi mõju eelarvele kindlasti on, kuid selle suurus sõltub detailidest, mida me veel ei tea,» selgitas Kaarna.