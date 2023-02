Hispaania saadab Eestisse neljaks kuuks õhukaitsesüsteemi

Kaitseminister Pevkuri sõnul on tähtis, et kuni Eesti enda õhukaitsesüsteemid kohale jõuavad, oleks meil olemas liitlaste tugi. «NATO idatiib on viimase aasta jooksul oluliselt musklit juurde saanud ning mul on hea meel, et arvestades vajadust täita kriitiline võimelünk Eesti keskmaa õhukaitses, saime Hispaaniaga kokkuleppele Eestisse maa-õhk-tüüpi keskmaa õhukaitsesüsteemi NASAMS saatmiseks neljaks kuuks juba alates selle aasta aprillist,» ütles Pevkur.

Ministri sõnul on see küll lühiajaline lahendus, ent juba valmistatakse ette ka jätkusuutlikumat lahendust. «Tegime koos Läti ja Leeduga NATOs ettepaneku, et Vilniuse tippkohtumiseks võiks NATOs olla kokku lepitud Balti õhuturbemissiooniga sarnasel mudelil toimiv õhukaitse rotatsioonide mudel. Seega loodetavasti on ka järgmised rotatsioonid koostöös liitlastega võimalikud,» lisas Pevkur.

«Samuti on äärmiselt oluline, et tänu Hispaania NASAMSi üksuse Eestis viibimisele õpime keskmaa õhutõrjesüsteemi taktikalist juhtimist. Lisaks annab see Eesti kaitseväele ja õhuväele kogemuse keskmaa õhukaitsesüsteemi integreerimisest teistesse kaitsesüsteemidesse,» märkis Pevkur.

Eestisse paigutatava NASAMSi üksuse eesmärk on Ämari lennubaasi kui strateegilise objekti kaitse. Üksus on kaitsevalmis ja paigutatakse Eestisse NATO Euroopa vägede ülemjuhataja korraldusel. Samasugune üksus on olemas ka Lätis, kaks süsteemi hakkavad olema omavahel seotud ning on NATO idatiiva õhu- ja raketikaitse osa.

Eesti enda õhukaitsesüsteemi hange on praegu lõpufaasis ja eesmärk on hankelepingusse jõuda veel enne suve.