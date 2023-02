Kauaaegne pealinna muinsuskaitse juht lahkub ametist

Linnaplaneerimise ameti juht abilinnapea Madle Lippus (SDE) ütles ERRile, et Dubovik on olnud Tallinna muinsuskaitsele oluline figuur, kes on aidanud kaasa vanalinna ja muinsuskaitsealade hoidmisele. «Aga kui inimesel hakkab tervis nõrgaks jääma, siis on aeg pensionile jääda,» märkis ta.