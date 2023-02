GALERII JA VIDEOD ⟩ «Pisaraid ja valu on kirjeldamatult palju!» Türgis päästemissioonil käinud meeskond jõudis koju

Kääparin: sellist hävingut ei olnud me varem näinud

Eesti varingupäästjate juht Toomas Kääparini sõnul ei olnud päästjatest keegi nii ulatuslikku hävingut enne näinud. Terved rajoonid olid maa tasa. Isegi kui kaugemalt tundus, et üksik hoone on püsti, siis lähemale jõudes, et hoonel pole esimest korrust või on sügavad praod kandekonstruktsioonides.