USA kaitseministri visiidi ajaks keelatakse lendamine Tallinna ja Tapa kohal

Lennukeelualade info, millest lennundusega tegelevad inimesed peaksid aru saama

Ajutine piiranguala EER730 20NM raadiuses Tallinna lennuvälja viitepunktist (592448N 0244957E) ja maapinnast kuni lennutasandini FL095 (9500ft AMSL standardrõhul ehk 2,9 km) kehtib alatest 16.02.2023 kell 06.00 kuni 17.02.2023 kell 12.00.

Ajutine piiranguala EER2311 20NM raadiuses keskpunktist koordinaatidega 591556N 0255753E ja maapinnast kuni lennutasandini FL095 (9500ft AMSL standardrõhul ehk 2,9 km) kehtib alatest 16.02.2023 kell 06.00 kuni 17.02.2023 kell 12.00.

Keelatud on kõik VFR lennud, IFR treeninglennud ning mehitamata õhusõidukite lennud.

Piirangualadega seoses on välja antud alljärgnevad NOTAM teated:

(A0297/23 NOTAMN

Q)EETT/QRTCA/IV/BO/AW/000/095/5925N02450E021

A)EETN B)2302160400 C)2302171000

E)TEMPORARY RESTRICTED AREA EER730 ESTABLISHED WITHIN 20NM RADIUS

CENTERED ON EETN ARP.

ALL VFR FLIGHTS, IFR TRAINING FLIGHTS AND UNMANNED AIRCRAFT ARE

FORBIDDEN TO FLY IN THE AREA EXC MIL, SAR, HOSP, ESTONIAN POLICE AND

BORDER GUARD BOARD AND ESTONIAN INTERNAL SECURITY SERVICE FLIGHTS.

F)SFC G)FL095)

(A0299/23 NOTAMN

Q)EETT/QRTCA/IV/BO/W/000/095/5916N02558E021

A)EETT B)2302160400 C)2302171000

E)TEMPORARY RESTRICTED AREA EER2311 ESTABLISHED WITHIN 20NM RADIUS

CENTERED ON 591556N 0255753E.

ALL VFR FLIGHTS, IFR TRAINING FLIGHTS AND UNMANNED AIRCRAFT ARE

FORBIDDEN TO FLY IN THE AREA EXC MIL, SAR, HOSP, ESTONIAN POLICE AND

BORDER GUARD BOARD AND ESTONIAN INTERNAL SECURITY SERVICE FLIGHTS.

F)SFC G)FL095)