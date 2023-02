Euroopa Komisjon andis Eesti Euroopa Liidu kohtusse

Rikkumisest teatajate kaitse

Tsiviillennunduse ohutusjärelevalve

Juhtimissüsteemis peab töötama piisaval arvul kvalifitseeritud töötajaid ning see peab võimaldama vahetada teavet ja abi teiste pädevate asutustega. Ohutusjuhtimise ja lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamise põhieesmärk on reisijate ja lennundustöötajate ohutuse pidev parandamine.

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) uurimine on näidanud, et Eesti ohutusjuhtimise süsteem ei vasta nendele nõuetele.

Lisaks on pandud liikmesriikidele kohustus analüüsida perioodilisi aruandeid lennuohutust mõjutavate juhtumite kohta ja määrata kindlaks parandusmeetmed. Eesti ei ole tõendanud, et see kohustus on täidetud.