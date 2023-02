KAART ⟩ Tallinna kesklinnas liikumine muutub järjest keerulisemaks

«Nendel tänavatel tekib uus liiklussuund, mis on olnud paar viimast kuud suletud. See tähendab, et alates esmaspäevast on Jõe ja Pronksi tänavad sõidetavad algusest lõpuni mõlemas suunas 1+1 radadega. Ühtlasi on seal avatud pöörded Gonsiori tänava, Narva maantee ja Kunderi tänava ristmikel. Suletuks jääb endiselt Raua tänava ristmik,» rääkis Svet. Praegu saab Jõe tänaval sõita mõlemas suunas, sest töid tehakse tee keskosas. Pronksi tänaval on praegu avatud üks sõidurada suunaga Narva maanteelt Tartu maantee poole.