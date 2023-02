LIIKLUSAASTA KOKKUVÕTE ⟩ Hüppeliselt kasvas kergliikuritega toimunud õnnetuste arv

Õnnetuste põhjused on valdavalt samad aastast aastasse: joobes juhid, kiiruse ületamine ning turvavarustuse mittekasutamine. Ka kergliikurite õnnetuste osakaal tõuseb.

Transpordiameti ohutuse ja ennetustöö osakonna juhataja Maria Paskevich sõnas, et kahjuks tuleb tõdeda, et inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv kasvab teist aastat järjest. 2022. aastal toimus 1699 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1919 ja hukkus 50 inimest. Võrreldes 2021. aastaga suurenes inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv 128 ja vigastatute arv 147 võrra. «Nii liiklusõnnetuste arv kui ka liikluses vigastatute arv on viimase viie aasta kõrgeimad,» nentis ta. Päevi, mil mitte ükski inimene liikluses viga ei saanud, oli 2022. aastal 21, aasta varem oli selliseid päevi 23.