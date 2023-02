Selverites väljastatud ID-kaartide sertifikaadid kaotavad kehtivuse

Reedest alates on PPA teenindustes võimalik oma peatatud sertifikaadiga dokumendid välja vahetada ka kõigil neil, kellele juba on dokument väljastatud Selverist. PPA teavitab sellest kõiki Selverisse dokumendi tellinud inimesi.

Väljaandmiseks puudusid vajalikud load

PPA identiteedi ja staatuse büroo juht Margit Ratniku sõnul kehtib Selveris kätte saadud ID-kaart isikut tõendava dokumendina edasi ja seda saab kasutada nii reisimisel kui ka näiteks retseptiravimite ostmisel. «Küll aga ei saa Selveritest kätte saadud dokumentidega alates reedest end autentida ega anda digiallkirja ehk mõjutatud on need inimesed, kes kasutavad ID-kaarti lugeris,» ütles Ratnik.

«Selleks et riik saaks väljastada dokumente ühes PIN-koodiümbrikutega ehk need oleks elektrooniliselt kasutatavad, tuleb teenusepakkujal esitada RIA-le vastav teave ning sõltumatu audiitori hinnang. Kuna RIA-le ei ole sellist teavitust ega audiitori vastavushinnangut esitatud, ei ole teenusepakkujal õiguslikku alust väljastada ID-kaarte ning dokumendi kiibil asuvaid sertifikaate kauplustes,» ütles RIA järelevalveosakonna juhataja Ilmar Toom.

Dokumentide ja sertifikaatide väljastamisega Selverites võib jätkata, kui on olemas vajalikud kooskõlastused audiitorilt ja RIA-lt ning kõik dokumentidega seni tehtud tehingud on õiguspärased ning seni antud allkirjad jäävad kehtima, lisas Toom.

ID-kaartide väljastamist alustati kuue Selveri infoletis 27. jaanuaril. Kolmapäevaks on Selverisse tellitud 1748 ID-kaarti, millest inimestele on kätte antud ligikaudu 1100. Selveris on välja antud ka 92 elamisloakaarti ja 16 digitaalset isikutunnistust.