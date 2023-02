Parempoolsed said jaanuaris annetustena 159 300 eurot

«Parempoolsetele tehtud annetused on usalduse ja julguse märk. Kõik annetused on ausad ja avalikud, meile annetuse teinud inimesed on nõus sellega, et nende nimed ja annetuse summad avaldatakse meie kodulehel. Ühest küljest on valimiskampaaniaks tarviliku raha kaasamine noorele erakonnale suur töö, teisalt aga kõneleb tänane pilt meie annetajate julgusest toetada põhimõtteid, millesse nad usuvad, olen selle eest tänulik,» rääkis Parempoolsete esimees Lavly Perling.

«Asjaolu, et ühele uuele erakonnale tehakse nii suures mahus annetusi, räägib sellest, et Parempoolsete sõnumid on kohale jõudnud, meie poliitikad on arusaadavad ning Eestile vajalikud, see on märk kvaliteedist, millest inimesed Eesti poliitikas puudust tunnevad ja mida nad soovivad näha riigikogu järgmises koosseisus,» märkis Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja.