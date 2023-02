VIDEO, FOTOD JA BLOGI ⟩ USA ja Eesti kaitseministri pressikonverents

Pevkur kohtumisel Austiniga: NATO idatiib vajab tugevdamist

«Kaitseminister Lloyd Austin tänas Eestit juhttrolli eest Ukraina abistamisel. Kinnitasime kaitseminister Lloyd Austiniga üle Eesti ja USA vahelise strateegilise suhte, mille väljenduseks on täna see, et Ühendriikide jalaväe- ja HIMARS mitmikraketiheitjate üksused teenivad siin koos meie kaitseväelastega, tugevdades nii Eesti kui kogu NATO julgeolekut. Samas on viimane aasta kinnitanud, et Venemaa ambitsioonid lääne suunal pole kuidagi muutunud ning meie idanaaber on jätkuvalt suurimaks julgeolekuohuks nii meile kui kogu NATOle,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.