FOTOD ⟩ Kallas kohtumisel Austiniga: USA panus Eesti ja Euroopa julgeolekusse on vankumatu

Kallas märkis, et demokraatliku ja reeglitel põhineva maailmakorra jaoks on eksistentsiaalne, et Ukraina selle sõja võidaks. «See, kuidas Ukraina võidab ja Venemaa kaotab, mõjutab veel pikka aega kogu Euroopa julgeolekut. Ukraina võidu tagamiseks tuleb jätkata ja suurendada liitlaste sõjalist abi ning piirata Venemaa võimalusi oma vallutussõja rahastamiseks,» sõnas peaminister. «Peame suurendama ka kaitsetööstuse tootmisvõimet, et anda Ukrainale võiduks vajalikku laskemoona ning tugevdada enda kaitset ja taastada varusid. Tutvustasin eelmisel nädalal Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtidega arutatud ideed ühiselt korraldatud kaitsehangetest Ukraina toetuseks ka minister Austinile ning loodan, et saame peagi sellega Euroopa Liidus edasi liikuda,» lisas Kallas.