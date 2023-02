Kadriorg ja Reidi tee ühendatakse rattateega

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et Kadrioru pargi rattaühendus Reidi teega on juba pikalt lahendamist vajanud. «Nii Reidi tee kui ka rekonstrueerimise käigus rajatud jalgratta- ja jalgteedega Poska tänav on rattaga liikumiseks väga mugavad ning ratturite seas populaarsed kohad. Nüüd soovime välja ehitada rattatee ka nende kahe vahele, et jalgratturitel tekiks loomulik ja teistest liiklejatest eraldatud turvaline liikumiskoridor,» ütles Svet.