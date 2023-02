Narva raekoda avatakse kevadel pärast remonti külastajatele

Raekoja hoone on plaanitud linna esindushooneks ja turismi objektiks, teatas BNS-ile Narva linnavalitsuse pressiesindaja. Tegemist on kolmekorruselise hoonega, kus on olemas ka soklikorrus. Hoone kelder on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning on täies mahus restorani kompleksi päralt.