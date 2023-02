Lloyd Austin: USA seisab Eesti kõrval sõbra ja liitlasena

«Ameerika Ühendriigid on vankumatult pühendunud Balti liitlaste vabaduse ja suveräänsuse toetamisele,» ütles USA kaitseminister kohtumistele järgnenud pressikonverentsil, lisades, et Ukraina vaprus ja võitlus oma sõltumatuse eest tuletab meile meelde, et vabadust ei saa kunagi iseenesestmõistetavana võtta.